L’arbitre de France - Irak a été désigné

L’homme au sifflet vient en voisin. La FIFA a désigné le Canadien Drew Fischer pour arbitrer France-Irak. L’arbitre de 45 ans, originaire de Calgary, est un habitué de la MLS et des compétitions CONCACAF, également arbitre FIFA depuis 2015. Un CV bien garni.

Un physicien au sifflet

Petit détail qui peut servir : Drew Fischer est diplômé en physique. Autrement dit, s’il y a un contact douteux dans la surface, il pourra toujours calculer l’angle de chute, la vitesse du genou et la mauvaise foi du défenseur. Il parle aussi français , ce qui peut faciliter les discussions avec les Bleus, même si, en général, « Monsieur l’arbitre, il m’a touché » reste assez universel.…

MJ pour SOFOOT.com