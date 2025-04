information fournie par So Foot • 08/04/2025 à 20:36

Voici pourquoi Barcelone-Borussia Dortmund est assurément la meilleure affiche de ces quarts de finale

Bayern-Inter, PSG-Aston Villa, Arsenal-Real Madrid, Barcelone-Borussia Dortmund. Les quarts de finale de la Ligue des champions sont alléchants sur le papier, mais c’est bien le duel germano-catalan qui attire particulièrement notre attention. Voici pourquoi.

→ Parce qu’il y aura les deux plus grands goleadors d’Europe sur le pitch

Ousmane Dembélé brille de mille feux, Kylian Mbappé est redevenu étincelant, Vinícius Júnior sort souvent son meilleur visage les soirs de Ligue des champions. Mais aucun de ces trois talents ne trône en haut du classement des meilleurs buteurs de ce cru 2024-2025. Pour voir un duel de pichichi , c’est du côté de Montjuïc qu’il faudra jeter un œil. D’un côté Raphinha, 11 buts en 10 matchs, de l’autre Serhou Guirassy, 10 pions en 12 rencontres (à égalité avec Harry Kane, sur 11 matchs). Un match dans le match entre deux anciens Rennais qui ne pourrait être éclipsé uniquement par Robert Lewandowski, qui pourrait mettre tout le monde d’accord en claquant un triplé et devancer le trio de tête (il en est à 9 réalisations).

→ Parce que la puissance offensive d’un côté, le souvenir de la saison dernière de l’autre

En 47 matchs cette saison, le Barça a inscrit la bagatelle de 141 buts, soit une moyenne de 3 buts par rencontre. Avec Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo ou Ferran Torres, le danger peut venir de partout. La défense du BvB devra se montrer particulièrement vigilante face à la vitesse des offensifs espagnols, mais ne pourra malheureusement pas compter sur l’un de ses piliers. Nico Schlotterbeck, qui avait disputé l’intégralité des matchs de C1 cette saison, s’est blessé et sera absent jusqu’à la fin de saison. Mais n’enterrez pas les hommes de Niko Kovač pour autant. Finalistes la saison dernière après avoir sorti l’Atlético de Madrid en quarts puis le PSG en demies, ils ont vu leur rêve de sacre ne prendre fin que dans le dernier quart d’heure de la finale face au Real Madrid. Même quand on ne les attend pas, les Borüssen savent nous surprendre.…

* On aurait bien aimé proposer Rennes mais pour voir les Rouge et Noir en quarts de LDC, on attendra encore un peu.

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com