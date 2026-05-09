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Voici les cinq enjeux du multiplex
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 22:15

Voici les cinq enjeux du multiplex

Voici les cinq enjeux du multiplex

Course à l’Europe, maintien, exploits d’une jeunesse affamée, les enjeux sont nombreux ce dimanche soir pour le multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Sortez le pop-corn, ça va être un régal.

Les mises au vert, solution gagnante ou énième cirque pour l’OM ?

Les Marseillais à Marbella saison 1 épisode 2 avaient été un bide. Cette semaine, une nouvelle comédie est sortie sur toutes les plateformes : Cauchemar à la Commanderie . Si Philippe Etchebest ne s’est pas déplacé jusqu’au centre d’entraînement de l’OM pour hurler sur le staff marseillais « Votre recette ne marche pas ! », cette mise au vert de quatre jours n’a pas semblé être bénéfique sur le plan mental, comme sportif. Certains joueurs en ont eu marre d’être pris pour des boucs émissaires, la relation Mason Greenwood – Habib Beye ne s’est pas apaisée et la séance de mercredi a même été écourtée. La raison : l’attitude trop nonchalante des Phocéens.

C’est dans ce contexte brûlant que l’OM se déplace au Havre ce dimanche. Huit jours après le fiasco à Nantes, les acteurs de cette comédie affrontent une équipe également en panne de résultats, cinq matchs nuls consécutifs. Les Marseillais n’ont donc pas le choix : c’est les trois points ou rien. Bon dernier de la course à l’Europe derrière Lyon, Lille, Rennes et Monaco, l’OM n’a plus droit à l’erreur si le Vélodrome veut ne serait-ce qu’entendre la musique de la C3 ou de la C4 en 2026-2027. Sinon tous les mardis, mercredis et jeudis de la saison prochaine, les Phocéens poseront leurs fesses sur leur canapé pour regarder une comédie bien plus emballante que celle qu’ils ont proposée tout au long de la saison : la Coupe d’Europe.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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