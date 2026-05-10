Les joueurs du Mans accueillis en héros malgré l'incertitude de la montée

Les joueurs du Mans accueillis en héros malgré l'incertitude de la montée

Il en fallait plus pour gâcher la fête. Malgré l’incertitude sur l’officialisation de la montée, suite aux violents incidents qui ont éclaté en tribunes et à l’arrêt définitif de la rencontre face à Bastia dans le temps additionnel, des centaines de supporters se sont rassemblés au centre d’entraînement du Mans pour fêter leurs joueurs, arrivés à 4 h du matin.

LE RETOUR DE NOS HÉROS❤️💛 pic.twitter.com/YydRFS4Uxb…

TM pour SOFOOT.com