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Scènes de chaos lors du derby de Prague
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 10:11

Scènes de chaos lors du derby de Prague

Scènes de chaos lors du derby de Prague

Le CSC de l’année. Alors que le Slavia Prague avait quasiment assuré son titre et gagnait 3-2 lors du derby face au Sparta , les supporters locaux ont décidé d’ envahir la pelouse dans les arrêts de jeu . La situation a immédiatement dégénéré et ce qui devait être des célébrations pour le gain du championnat s’est transformé en agression entre supporters, mais à l’encontre des joueurs adverses.

Jakub Surovčík, Jakub Martinc et Matyáš Vojta ont été pris à partie lors de cet envahissement violent . Le premier a d’ailleurs, à qui on a écrasé un fumigène sur la nuque (oui, oui), rapidement réagi : « Qu’une personne vienne vers moi pendant le match, me menace en face et m’agresse est absolument inacceptable. Je vais engager une procédure judiciaire. » Plus tôt dans la soirée, l’arbitre de la rencontre avait dû interrompre le jeu à la 9ᵉ minute.

TM pour SOFOOT.com

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