Scènes de chaos lors du derby de Prague

Le CSC de l’année. Alors que le Slavia Prague avait quasiment assuré son titre et gagnait 3-2 lors du derby face au Sparta , les supporters locaux ont décidé d’ envahir la pelouse dans les arrêts de jeu . La situation a immédiatement dégénéré et ce qui devait être des célébrations pour le gain du championnat s’est transformé en agression entre supporters, mais à l’encontre des joueurs adverses.

Jakub Surovčík, Jakub Martinc et Matyáš Vojta ont été pris à partie lors de cet envahissement violent . Le premier a d’ailleurs, à qui on a écrasé un fumigène sur la nuque (oui, oui), rapidement réagi : « Qu’une personne vienne vers moi pendant le match, me menace en face et m’agresse est absolument inacceptable. Je vais engager une procédure judiciaire. » Plus tôt dans la soirée, l’arbitre de la rencontre avait dû interrompre le jeu à la 9ᵉ minute. …

TM pour SOFOOT.com