Un nouveau cas de racisme en Italie ?

Inqualifiable 2.0. Après la victoire d’Udinese sur la pelouse de Cagliari lors de la 36 e journée de Serie A ce samedi (0-2), l’attaquant des Friulani Keinan Davis a accusé son adversaire Alberto Dossena de racisme . Les deux joueurs en sont venus aux main s avant d’être rejoints par des coéquipiers. Dans une story sur Instagram, le buteur anglais a déclaré : « Ce lâche raciste m’a traité de singe aujourd’hui pendant le match. J’espère que la Serie A fera quelque chose à ce sujet, mais nous verrons ».

De son côté, le défenseur italien a contredit cette version : « Être accusé de racisme m’attriste et me blesse, a soufflé Alberto Dossena . C’est une accusation très lourde, il ne me viendrait jamais à l’esprit de m’adresser à une autre personne, un collègue, avec une insulte de ce type. C’est la première fois qu’une telle situation m’arrive, où je dois me défendre contre une accusation infamante. Un tel comportement est ce qu’il y a de plus éloigné de ma culture et de mon éducation. » …

TM pour SOFOOT.com