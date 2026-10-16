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Voici le pire penalty de la saison
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 10:20

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Voici le pire penalty de la saison

Voici le pire penalty de la saison

Zaza who ? Vous le saviez certainement déjà : ce jeudi, se disputait la demi-finale aller de la Coupe des clubs des Caraïbes entre le Club Sando (Trinité-et-Tobago) et Mount Pleasant (Jamaïque). Menant 1-0, les Jamaïcains ont obtenu un penalty à la 34 e minute, que l’ailier gauche Trayvone Reid était chargé de transformer . Sauf que Reid n’est pas fait comme nous. Non, c’est un original, animé par la fantaisie et l’idée d’emmerder l’ordre établi. Alors au moment d’effectuer sa course d’élan, plutôt que de trottiner comme un vulgaire joueur de haut niveau, il s’est décidé à faire une centaine d’affreux petits pas , avant d’envoyer une passe dans les bras du gardien.

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