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Un affrontement improbable entre lycéens rennais et supporters néerlandais de l’OFI Crète
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 09:49

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Un affrontement improbable entre lycéens rennais et supporters néerlandais de l’OFI Crète

Un affrontement improbable entre lycéens rennais et supporters néerlandais de l’OFI Crète

C’était pas dans le bingo. En marge de la rencontre de ce jeudi soir entre Rennes et l’OFI Crète (2-1), un incident loin d’être attendu s’est produit : un affrontement entre lycéens manifestants et un groupe de supporters néerlandais (oui, néerlandais), issus des rangs des ultras du Sparta Rotterdam, amis du club grec. Un moment de vive tension, provoqué par des saluts nazis venus des Néerlandais.

Difficile à anticiper comme conflit

Alors que la révolte lycéenne se poursuit en France, et notamment dans les rues de Rennes, les riverains ont pu suivre cet affrontement. Selon les informations de Ouest-France , l’incident aurait débuté lorsqu’une vingtaine de supporters néerlandais, face au cortège de lycéens, aurait répondu par des saluts nazis à des chants antifascistes. S’en serait ensuivie une course-poursuite dans les rues de la capitale bretonne, qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre.…

LT pour SOFOOT.com

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