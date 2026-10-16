L'annonce du futur stade du PSG est imminente

N’oubliez pas le tarama pour la crémaillère. Car oui, ce vendredi se réunissent pour la dernière fois, les comités de pilotage (COPIL) chargés d’étudier le futur stade du Paris Saint-Germain . Les réunions se déroulent dans la matinée à Paris, puis l’après-midi à Massy (Essonne). Déjà présents à Poissy (Yvelines) mardi dernier, ces COPIL auraient quasiment-bouclé les questions liées au stade, comme le précise L’Équipe . La direction du PSG – emmenée entre autres par Victoriano Melero (directeur général du club) – doit choisir sa future enceinte, avant le 20 décembre prochain.

Suivraient ensuite des discussions début 2027 avec le site choisi, afin d’établir les travaux à effectuer. Si le PSG reste au Parc des Princes, il devra certainement déménager au Stade de France le temps d’agrandir son stade. Reste à savoir ce qui adviendra des deux projets non-sélectionnés.…

AB pour SOFOOT.com