Un jeune de l'AC Milan inscrit un triplé historique

Et en plus, il est modeste. Ce jeudi soir, contre Salzbourg en Ligue Europa, l’AC Milan de Rúben Amorim a bravé son adversaire (0-4). Au score, s’est ajoutée une autre attraction, nommée Alphadjo Cissé . Auteur d’un triplé, le milieu offensif devient ainsi le plus jeune Italien à réaliser cette performance dans une compétition européenne.

Un record vieux de… 48 heures

Ces trois buts marqués en 49 minutes permettent ainsi à Cisse de battre un record national, détenu par Nicolò Tresoldi, de Bruges, triple buteur face à l’Inter en Ligue des champions, seulement deux jours auparavant. Alphadjo Cissé abaisse donc la barre à 19 ans et 358 jours , se laissant une belle marge de manœuvre. Le minot a d’ailleurs lâché un discours exceptionnel dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : « L’important c’est de gagner. » Avant cette semaine, le record était entre les mains de la légende Alessandro Del Piero, auteur d’un triplé face à Monaco le 1 er avril 1998 (4-1), aux côtés de Zidane et Deschamps. Il avait alors 23 ans et 144 jours.…

LT pour SOFOOT.com