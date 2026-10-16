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Un jeune de l'AC Milan inscrit un triplé historique
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 10:32

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Un jeune de l'AC Milan inscrit un triplé historique

Un jeune de l'AC Milan inscrit un triplé historique

Et en plus, il est modeste. Ce jeudi soir, contre Salzbourg en Ligue Europa, l’AC Milan de Rúben Amorim a bravé son adversaire (0-4). Au score, s’est ajoutée une autre attraction, nommée Alphadjo Cissé . Auteur d’un triplé, le milieu offensif devient ainsi le plus jeune Italien à réaliser cette performance dans une compétition européenne.

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Un record vieux de… 48 heures

Ces trois buts marqués en 49 minutes permettent ainsi à Cisse de battre un record national, détenu par Nicolò Tresoldi, de Bruges, triple buteur face à l’Inter en Ligue des champions, seulement deux jours auparavant. Alphadjo Cissé abaisse donc la barre à 19 ans et 358 jours , se laissant une belle marge de manœuvre. Le minot a d’ailleurs lâché un discours exceptionnel dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : « L’important c’est de gagner. » Avant cette semaine, le record était entre les mains de la légende Alessandro Del Piero, auteur d’un triplé face à Monaco le 1 er avril 1998 (4-1), aux côtés de Zidane et Deschamps. Il avait alors 23 ans et 144 jours.…

LT pour SOFOOT.com

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