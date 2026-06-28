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Voici le parcours théorique des Bleus jusqu'à la finale
information fournie par So Foot 28/06/2026 à 12:48

Voici le parcours théorique des Bleus jusqu'à la finale

Voici le parcours théorique des Bleus jusqu'à la finale

Trois matchs joués, encore cinq à gagner pour décrocher la troisième étoile. Après une phase de poule parfaite (seuls le Mexique et l’Argentine ont remporté leurs trois matchs de groupe), l’équipe de France aborde logiquement la phase à élimination directe dans la peau d’un des favoris . Mais pour arriver jusqu’en finale, les Bleus auront quelques gros morceaux à se farcir. On fait le point :

  • 16 e de finale (30 juin) : France -Suède
  • 8 e de finale (4 juillet) : France -Allemagne/Paraguay
  • Quart de finale (9 juillet) : France -Afrique du Sud/Canada/Pays-Bas/Maroc

A partir de la demi-finale, les Bleus affronteront un adversaire de l’autre moitié de leur partie du tableau. Parmi les favoris, on retrouve le Portugal (ou la Croatie, qui s’affrontent dès les seizièmes) et l’Espagne , sans oublier les Etats-Unis et le Sénégal. A noter que la rencontre aura lieu en même temps que la fête nationale, le 14 juillet.

JD pour SOFOOT.com

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