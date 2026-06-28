Le Panama prend la porte avec un triste record

Zéro pointé ! C’est une Coupe du monde à oublier au plus vite pour le Panama . Avec trois défaites dans la musette, la Marea Roja n’a rien éclaboussé du tout et rentre à la maison avec une addition de piteux revers concédés face au Ghana (1-0), la Croatie (0-1) et l’Angleterre (0-2). Surtout, les joueurs de Thomas Christiansen quittent la compétition avec une statistique peu enviable à leur actif.

Une première depuis 2010

En effet, les attaquant Panaméens sont restés muets sur l’ensemble de leur matchs de poule. Aucun but marqué, ce n’était plus arrivé depuis… 2010 ! Cette année-là, ils étaient deux à avoir fait leurs valises avec le bonnet d’âne sur la tête : l’Algérie (un nul, deux défaites) et le Honduras (même tarif).…

JD pour SOFOOT.com