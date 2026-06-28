La Corée du nord accusée de diffuser illégalement des match de la Coupe du monde

La Corée du nord accusée de diffuser illégalement des match de la Coupe du monde

La fameuse IPTV d’Etat. Pas de droits de diffusion ? Pas de problème. Non-qualifiée pour le Mondial 2026, la Corée du nord ne dispose pas non plus d’un contrat de diffusion en règle pour partager les images de la compétition à ses citoyens. Qu’à cela ne tienne, le quotidien sud-coréen Hankook Ilbo rapporte que le régime de Kim Jong-un pirate les satellites de pays voisins, à commencer par la Chine, pour rediffuser ensuite une sélection de rencontres sur la chaîne nationale, KCTV .

Sponsors non-censurés

Selon le quotidien, les citoyens du pays du Juche ont ainsi pu se délecter des performances de nations telles que la Suède, la Côte d’Ivoire et la Tunisie . Voir Hervé Renard gueuler sur son banc de touche ou Yan Diomandé affoler les défenses adverses depuis son téléviseur à Pyongyang, voilà qui est inattendu.…

JD pour SOFOOT.com