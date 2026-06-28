La Corée du nord accusée de diffuser illégalement des match de la Coupe du monde
La fameuse IPTV d’Etat. Pas de droits de diffusion ? Pas de problème. Non-qualifiée pour le Mondial 2026, la Corée du nord ne dispose pas non plus d’un contrat de diffusion en règle pour partager les images de la compétition à ses citoyens. Qu’à cela ne tienne, le quotidien sud-coréen Hankook Ilbo rapporte que le régime de Kim Jong-un pirate les satellites de pays voisins, à commencer par la Chine, pour rediffuser ensuite une sélection de rencontres sur la chaîne nationale, KCTV .
Sponsors non-censurés
Selon le quotidien, les citoyens du pays du Juche ont ainsi pu se délecter des performances de nations telles que la Suède, la Côte d’Ivoire et la Tunisie . Voir Hervé Renard gueuler sur son banc de touche ou Yan Diomandé affoler les défenses adverses depuis son téléviseur à Pyongyang, voilà qui est inattendu.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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