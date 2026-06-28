La fédération uruguayenne punit ses joueurs après leur élimination

Privés de dessert ? Non, de jet. Après le fiasco des joueurs de l’Uruguay en phase de poule (deux matchs nuls, une défaite), la fédération a décidé de sanctionner les joueurs de Marcelo Bielsa de façon inattendue. Non, on ne parle pas de trancher dans les primes promises, mais de la façon dont Federico Valverde et consorts rentreront au pays.

L’unité ? Du passé !

Selon les informations de l’édition uruguayenne du quotidien El Pais , l’AUF a décidé d’annuler le jet privé censé ramener à Montevideo la seule équipe de la confédération sud-américaine à avoir échouer à se qualifier pour la phase à élimination directe. Les joueurs devront donc rentrer par petits groupes séparés via de simples vols commerciaux.…

JD pour SOFOOT.com