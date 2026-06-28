Mondial 2026 : Le bilan carbone du président de la FIFA Gianni Infantino après la phase de poule

Mondial 2026 : Le bilan carbone du président de la FIFA Gianni Infantino après la phase de poule

Des stats à faire pâlir les utilisateurs les plus acharnés de l’application Futbology. 24 sur 72, voici l’impressionnant nombre de matchs auxquels a assisté Gianni Infantino au cours de la phase de poules de ce Mondial 2026, disputée entre le 12 et le 28 juin.

Mais comment le président de la FIFA a-t-il pu avoir une telle assiduité avec la grandeur du territoire sur lequel est organisé la compétition ? La réponse est simple et tient en trois lettres : J E T ! …

JD pour SOFOOT.com