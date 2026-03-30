Voici la preuve que la Bosnie est une plus grande équipe que l'Italie
Un défi de taille. L’Italie se rend à Zenica , la quatrième ville de Bosnie-Herzégovine, afin de décrocher une qualification en Coupe du monde 2026 face à la bande d’ Edin Džeko , mardi (20h45). Alors que Federico Dimarco semble particulièrement heureux d’affronter les Bosniens, la presse italienne tient à rappeler que la Nazionale a affaire à un petit pays, grand… par la taille .
La Gazzetta s’est penchée sur le sujet ce dimanche : « La taille moyenne des hommes à Sarajevo est d’environ 1,83 mètre. Le critère de la taille nous exclurait donc de la Coupe du monde, puisque les hommes italiens mesurent en moyenne 1,77 mètre. » …
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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