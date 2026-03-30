Voici la preuve que la Bosnie est une plus grande équipe que l'Italie

Voici la preuve que la Bosnie est une plus grande équipe que l'Italie

Un défi de taille. L’Italie se rend à Zenica , la quatrième ville de Bosnie-Herzégovine, afin de décrocher une qualification en Coupe du monde 2026 face à la bande d’ Edin Džeko , mardi (20h45). Alors que Federico Dimarco semble particulièrement heureux d’affronter les Bosniens, la presse italienne tient à rappeler que la Nazionale a affaire à un petit pays, grand… par la taille .

La Gazzetta s’est penchée sur le sujet ce dimanche : « La taille moyenne des hommes à Sarajevo est d’environ 1,83 mètre. Le critère de la taille nous exclurait donc de la Coupe du monde, puisque les hommes italiens mesurent en moyenne 1,77 mètre. » …

CT pour SOFOOT.com