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Thomas Tuchel est complètement fou du Japon
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 18:12

Thomas Tuchel est complètement fou du Japon

Thomas Tuchel est complètement fou du Japon

Pas besoin de Captain Tsubasa ni de Blue Lock pour qu’un footeux s’éprenne du pays du Soleil levant. Alors que l’Angleterre s’apprête à recevoir le Japon à Wembley ce mardi pour un match amical plutôt alléchant, Thomas Tuchel a déroulé le tapis rouge pour les visiteurs.

« J’ai eu la chance de visiter le Japon deux fois pour le football et le niveau d’hospitalité, d’accueil et de respect était incroyable, raconte le sélectionneur des Three Lions . C’est tout simplement la façon de vivre des Japonais, on le voit partout, dans les cafés, dans la mode. C’est fascinant à voir. »

SW pour SOFOOT.com

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