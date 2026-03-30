Thomas Tuchel est complètement fou du Japon

Pas besoin de Captain Tsubasa ni de Blue Lock pour qu’un footeux s’éprenne du pays du Soleil levant. Alors que l’Angleterre s’apprête à recevoir le Japon à Wembley ce mardi pour un match amical plutôt alléchant, Thomas Tuchel a déroulé le tapis rouge pour les visiteurs.

« J’ai eu la chance de visiter le Japon deux fois pour le football et le niveau d’hospitalité, d’accueil et de respect était incroyable, raconte le sélectionneur des Three Lions . C’est tout simplement la façon de vivre des Japonais, on le voit partout, dans les cafés, dans la mode. C’est fascinant à voir. » …

SW pour SOFOOT.com