Pourquoi Ismaëlo Ganiou a pu passer du Burkina-Faso à l'équipe de France Espoirs

Mais pour qui joues-tu, Ismaëlo ? Alors qu’il avait remplacé l’ancien Marseillais Issa Kaboré à l’occasion d’une rencontre amicale avec le Burkina Faso contre le Zimbabwe en juin dernier, le Lensois Ismaëlo Ganiou a revêtu le maillot des Bleuets la semaine dernière contre le Luxembourg (1-5) . On vous explique le pourquoi du comment.

La tenue blanche n’a pas changé de couleur, mais le coq a remplacé les chevaux sur le torse du défenseur lensois. Après la décision de Brama Traoré, désormais ex-coach des Étalons, de se passer de Ganiou pour la CAN, ce dernier avait annoncé son attirance pour un défi comme celui de l’équipe de France Espoirs. Rien d’impossible, même avec une cape avec une autre sélection.…

TC pour SOFOOT.com