Romane Enguehard : « Quand je pars en déplacement, j'achète le journal »

Actuellement huitième de la Première Ligue, Le Havre est en passe d'assurer son maintien. Une fois que l'objectif sera atteint, la capitaine du HAC Romane Enguehard se tournera vers la Coupe du monde, qu'elle vivra en écrivant sur le site de la FIFA. Entretien avec une fada de biathlon, qui rêve de journalisme depuis toute petite.

Comment est née ta passion pour le sport ?

J’ai une famille assez sportive. Mon papi était mécano dans le vélo, et j’allais voir mon père au bord des terrains de foot. Petite, je tirais dans tout ce que je trouvais chez moi : des chaussettes, etc. Mes parents me rappellent souvent tout ce que j’ai cassé dans la maison. Ma cousine a fait du foot pendant longtemps donc on jouait beaucoup ensemble chez nos grands-parents. C’est un mélange de tout ça. En parallèle, je regardais tous les événements à la télé. J’ai toujours été passionnée.…

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com