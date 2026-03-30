Antoine Griezmann décline une offre pour la Coupe du monde 2026

Le mercato des médias. Pas de Grégoire Margotton ni de Bixente Lizarazu cet été : c’est M6 qui détient les droits de la Coupe du monde 2026 en France, la sixième chaîne diffusera 54 des 104 rencontres de la compétition , dont celles de l’équipe de France .

En retraite internationale depuis septembre 2024, Antoine Griezmann s’est vu proposer un poste de consultant sur M6 pour couvrir le tournoi, selon Ouest France . Le média rapporte que le champion du monde 2018 a décliné l’offre, à cause de ses obligations avec Orlando City , son futur club à partir de juillet prochain.…

CT pour SOFOOT.com