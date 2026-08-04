Vladimir Petković n'est plus l'entraîneur de l'Algérie
Vert la sortie. Comme annoncé, Vladimir Petković n’est plus l’entraîneur de l’Algérie , a informé la fédération de football (FAF). Après avoir qualifié les Verts en Coupe du monde, ses deux compétitions internationales passées sur le banc de l’équipe de Riyad Mahrez n’auront pas convaincu : les Fennecs ont été éliminés en quarts de finale à la CAN 2025 contre le Nigeria (0-2) et en seizièmes de finale du Mondial 2026 contre la Suisse (2-0). Dans un communiqué publié ce lundi soir, la fédé algérienne parle d’une résiliation de contrat « d’un commun accord » .
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