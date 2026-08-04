 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vladimir Petković n'est plus l'entraîneur de l'Algérie
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 11:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Vladimir Petković n'est plus l'entraîneur de l'Algérie

Vladimir Petković n'est plus l'entraîneur de l'Algérie

Vert la sortie. Comme annoncé, Vladimir Petković n’est plus l’entraîneur de l’Algérie , a informé la fédération de football (FAF). Après avoir qualifié les Verts en Coupe du monde, ses deux compétitions internationales passées sur le banc de l’équipe de Riyad Mahrez n’auront pas convaincu : les Fennecs ont été éliminés en quarts de finale à la CAN 2025 contre le Nigeria (0-2) et en seizièmes de finale du Mondial 2026 contre la Suisse (2-0). Dans un communiqué publié ce lundi soir, la fédé algérienne parle d’une résiliation de contrat « d’un commun accord » .

Embed x.com…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Strasbourg s'offre un nepo baby
    Strasbourg s'offre un nepo baby
    information fournie par So Foot 04.08.2026 12:14 

    Pepe Reina, Giovanni Reyna, ou les deux ? Comme attendu, Giovanni Reyna rejoint officiellement Strasbourg en provenance du Mönchengladbach. Le joueur américain de 23 ans s’engage en Alsace contre trois millions d’euros jusqu’en 2031 . Reyna sort d’une saison mitigée ... Lire la suite

  • Le Barça envoie un de ses gardiens à l'Ajax
    Le Barça envoie un de ses gardiens à l'Ajax
    information fournie par So Foot 04.08.2026 11:50 

    Un gardien en méforme dans un club en méforme. Marc-André ter Stegen (34 ans) rejoint l’Ajax en prêt pour la saison 2026-2027 , un mouvement dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et désormais officialisé par le club néerlandais. Sous contrat jusqu’en 2028 avec ... Lire la suite

  • Une star du Mondial devient entraîneur de Berkane
    Une star du Mondial devient entraîneur de Berkane
    information fournie par So Foot 04.08.2026 11:12 

    Au Berkane. Bubista devient l’entraîneur du RS Berkane . Le technicien de 56 ans s’engage avec le club marocain jusqu’en 2028. Le club de l’Est du pays a remporté le Championnat national en 2025, cuvée durant laquelle Bubista a été élu entraîneur de l’année en ... Lire la suite

  • En direct : suivez la cérémonie d'adieu à Franco Baresi
    En direct : suivez la cérémonie d'adieu à Franco Baresi
    information fournie par So Foot 04.08.2026 10:48 

    L'Italie pleure le décés de Franco Baresi. Le défenseur légendaire de l'AC Milan est enterré aujourd'hui dans sa ville de toujours à Milan. On vous fait suivre la cérémonie. 10h45 : Bonjour à tous. Le 31 juillet, l’Italie a pleuré la disparition du légendaire défenseur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank