Le bourreau de Neymar fait son retour à Leipzig
Retour en terre connue. Libre depuis la fin de son contrat avec le Séville FC, Ørjan Nyland s’est engagé jusqu’en 2028 avec le RB Leipzig. Le gardien norvégien de 35 ans retrouve un club dont il avait déjà porté les couleurs lors de la saison 2022-2023, avant de prendre la direction de l’Andalousie. Il arrive pour renforcer une cage laissée libre par Péter Gulácsi, parti à Villarreal après plus de dix ans en Saxe.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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