Strasbourg s'offre un nepo baby
Pepe Reina, Giovanni Reyna, ou les deux ? Comme attendu, Giovanni Reyna rejoint officiellement Strasbourg en provenance du Mönchengladbach. Le joueur américain de 23 ans s’engage en Alsace contre trois millions d’euros jusqu’en 2031 . Reyna sort d’une saison mitigée en Allemagne, durant laquelle il aura joué 19 matchs. Il viendra renforcer un milieu strasbourgeois orphelin de Valentín Barco, parti du côté de Chelsea.
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