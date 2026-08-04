Les contrôles antidopage inopinés auprès des Bleus ont été arrêtés avant le Mondial 1998

Les Bleus, ou Jonas Vingegaard. En décembre 1997, un contrôle antidopage est réalisé à Tignes. Les Bleus y réalisent l’un de leurs derniers stages de préparation pour le Mondial. Le médecin du ministère des Sports, en charge de tester les joueurs, dit avoir reçu un ordre de la ministre après ce contrôle qui avait provoqué la fustigation d’Aimé Jacquet et des joueurs de l’équipe de France.

« En début de semaine, lors de la rentrée au ministère, Marie-George Buffet (ministre de l’époque) , quand je la vois, me confirme que je ne devais plus embêter les Bleus jusqu’à la Coupe du monde , raconte le toubib dans le documentaire de BFMTV diffusé ce lundi, intitulé « Zidane, la fabrique d’une légende » . En clair, plus de contrôle inopiné. Je lui demande de me l’écrire. Elle a souri, j’ai bien vu que je n’aurais jamais cet ordre par écrit. » …

NB pour SOFOOT.com