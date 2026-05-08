 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vives tensions entre les ultras et les joueurs de Strasbourg
information fournie par So Foot 08/05/2026 à 09:53

Vives tensions entre les ultras et les joueurs de Strasbourg

Vives tensions entre les ultras et les joueurs de Strasbourg

En eau de boudin. Après l’élimination de Strasbourg en demi-finale de la Ligue Conférence face au Rayo Vallecano jeudi (0-1), des tensions ont éclaté entre les joueurs et les supporters . Pour marquer la fin de cette belle épopée, les hommes de Gary O’Neil ont voulu aller communier avec les ultras du RCSA, mais ces derniers n’étaient visiblement pas dans le même mood .

😳 SCÈNE SURRÉALISTE À STRASBOURG ! Alors que les Strasbourgeois se présentent devant leurs supporters, le capitaine Emanuel Emegha semble être visé par des insultes et des sifflets. #UECL pic.twitter.com/bbZvdmmJRC…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quand Tchouaméni raconte sa bagarre avec Valverde à un influenceur
    Quand Tchouaméni raconte sa bagarre avec Valverde à un influenceur
    information fournie par So Foot 08.05.2026 10:23 

    Pas l’idée du siècle. Pris dans un tourbillon depuis sa prétendue bagarre avec Federico Valverde jeudi, qui a d’ailleurs causé un traumatisme crânien à l’Uruguayen, forfait pour le Clásico , Aurélien Tchouaméni s’est livré sur cette affaire à l’influenceur Aqababe. ... Lire la suite

  • Des joueurs participent au programme de santé par le sport "Man vs Fat Soccer" pour perdre du poids, le 5 mai 2026 à Houston (Texas) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Aux Etats-Unis, le foot marque des buts contre l'obésité
    information fournie par AFP 08.05.2026 10:13 

    Les équipes se nomment OB City, Big Bananas ou Heavy Touch FC et les joueurs peuvent marquer un but avant même le coup d'envoi, s'ils ont perdu du poids: au Texas, une ligue de foot à cinq permet aux obèses américains d'oublier leurs kilos et de se refaire une ... Lire la suite

  • Les joueurs marseillais bientôt libérés de la mise au vert
    Les joueurs marseillais bientôt libérés de la mise au vert
    information fournie par So Foot 08.05.2026 09:35 

    Libérés, délivrés. Après quatre jours de mise au vert , actée suite à la déroute à Nantes samedi dernier, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont pouvoir rentrer chez eux dès ce vendredi soir . Tout n’a pas été rose cette semaine au centre d’entraînement puisque ... Lire la suite

  • Ligue Europa Conférence : encore battu par le Rayo Vallecano, Strasbourg n'accède pas à la finale
    Ligue Europa Conférence : encore battu par le Rayo Vallecano, Strasbourg n'accède pas à la finale
    information fournie par France 24 08.05.2026 08:37 

    Largement dépassés et sans solutions, les Strasbourgeois se sont inclinés une fois de plus face au Rayo Vallecano, jeudi en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence, mettant fin à leur incroyable épopée européenne. Le club madrilène défiera Crystal Palace ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank