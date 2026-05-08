Vives tensions entre les ultras et les joueurs de Strasbourg

En eau de boudin. Après l’élimination de Strasbourg en demi-finale de la Ligue Conférence face au Rayo Vallecano jeudi (0-1), des tensions ont éclaté entre les joueurs et les supporters . Pour marquer la fin de cette belle épopée, les hommes de Gary O’Neil ont voulu aller communier avec les ultras du RCSA, mais ces derniers n’étaient visiblement pas dans le même mood .

😳 SCÈNE SURRÉALISTE À STRASBOURG ! Alors que les Strasbourgeois se présentent devant leurs supporters, le capitaine Emanuel Emegha semble être visé par des insultes et des sifflets. #UECL pic.twitter.com/bbZvdmmJRC…

TM pour SOFOOT.com