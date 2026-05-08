Aux Etats-Unis, le foot marque des buts contre l'obésité

Des joueurs participent au programme de santé par le sport "Man vs Fat Soccer" pour perdre du poids, le 5 mai 2026 à Houston (Texas) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les équipes se nomment OB City, Big Bananas ou Heavy Touch FC et les joueurs peuvent marquer un but avant même le coup d'envoi, s'ils ont perdu du poids: au Texas, une ligue de foot à cinq permet aux obèses américains d'oublier leurs kilos et de se refaire une santé en s'amusant.

A Houston, une des villes-hôtes du Mondial-2026 qui débute le 11 juin, Alberto Escalante joue deux fois par semaine avec ses coéquipiers d'OB City au sein de la Ligue "Man vs Fat Soccer" (l'homme contre la graisse). Créé en Grande-Bretagne, ce programme de santé par le sport a essaimé dans plusieurs Etats américains.

Agé de 28 ans, il a rejoint l'équipe il y a trois mois. Un accident de la route l'avait laissé temporairement paralysé et il a peu à peu grossi, jusqu'à peser 168 kg. Il en a perdu 15 depuis qu'il tape la balle dans ce petit championnat de huit équipes qui ne se prennent pas au sérieux.

Alberto Escalante admet avoir été embarrassé quand on l'a intégré à OB City. "Mais maintenant je trouve ça marrant et je m'amuse", dit-il à l'AFP, fier de porter le maillot rouge de son équipe.

Sa perte de poids reste invisible à l'oeil nu, mais il en ressent déjà les effets sur sa santé. "Je suis moins fatigué, je suis moins agité qu'avant et ça m'aide à gérer mes repas", explique-t-il, rappelant ses difficultés lors de son premier match.

"Je ne pouvais pas courir plus de deux minutes et j'ai demandé à être remplacé. Et ce soir, je vais jouer trois matches, trois!", lance-t-il.

L'obésité est une maladie chronique qui touche environ 40% des adultes et 20% des enfants et adolescents aux Etats-Unis, selon les autorités sanitaires américaines. Elle est facteur de risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains cancers et de complications qui constituent un fléau sanitaire mondial.

- Moins de kilos, plus de buts -

Des participants au programme de santé par le sport "Man vs. Fat Soccer" se pèse avant un match le 5 mai 2026 à Houston (Texas) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Ce mardi, c'est jour de match. Los Porcinos (les porcins, en espagnol) arborent un maillot rose rappelant l'Inter Miami FC de Leo Messi, les Big Bananas sont comme prévu en jaune et les joueurs du Heavy Touch FC attendent leur tour sur le bord du terrain.

Il y a aussi l'AFC Thickmond, en référence à l'équipe anglaise AFC Richmond entraînée par Ted Lasso dans la série TV éponyme, et le MSG, abréviation du glutamate monosodique, un exhausteur de goût courant en cuisine.

Mais chaque semaine avant de jouer, tout le monde doit passer à la pesée. "Plus l'équipe perd du poids, plus l'équipe marque des points", résume Zachary Beardsley, le superviseur santé de la ligue.

Et si un joueur ne participe pas à la pesée ou au match pour une raison quelconque, son équipe est pénalisée.

"La semaine dernière, on perdait déjà 11-0 avant le début du match", dit Roberto Rodriguez, 28 ans et gardien des Porcinos passé de 134 kg à 110 kg grâce au football.

Les participants au programme de santé par le sport "Man vs Fat soccer" jouent un match de football le 5 mai 2026 à Houston (Texas) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Un autre joueur, Cameron Roberts, 36 ans, a maigri de 31 kg et pointe désormais à 116 kg.

Selon Zachary Beardsley, l'intérêt de cette ligue est la perte de poids mais aussi la connexion entre les joueurs.

"En faisant partie de cette communauté, ils améliorent leur vie sociale et leur santé psychologique", dit-il. "Ils interagissent, ils se retrouvent en dehors des matches et depuis quelques mois, tout tourne autour de la Coupe du monde, ils sont tous à fond."