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Les joueurs marseillais bientôt libérés de la mise au vert
information fournie par So Foot 08/05/2026 à 09:35

Les joueurs marseillais bientôt libérés de la mise au vert

Les joueurs marseillais bientôt libérés de la mise au vert

Libérés, délivrés. Après quatre jours de mise au vert , actée suite à la déroute à Nantes samedi dernier, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont pouvoir rentrer chez eux dès ce vendredi soir . Tout n’a pas été rose cette semaine au centre d’entraînement puisque certains joueurs en ont marre d’être pris pour des boucs émissaires du club et certains, notamment les pères de famille, s’interrogent sur la légalité des pratiques, selon L’Équipe .

Un manque d’investissement lors des séances

La séance de mercredi aurait notamment agacé l’entraîneur Habib Beye et son staff. Au point que ces derniers ont décidé de l’écouter, jugeant les attitudes trop nonchalantes . Initialement, les Phocéens devaient rester à la Commanderie jusqu’à leur retour du Havre, ce dimanche, mais encore une fois les dirigeants ont décidé de desserrer la vis.…

TM pour SOFOOT.com

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