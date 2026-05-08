Quand Tchouaméni raconte sa bagarre avec Valverde à un influenceur

Quand Tchouaméni raconte sa bagarre avec Valverde à un influenceur

Pas l’idée du siècle. Pris dans un tourbillon depuis sa prétendue bagarre avec Federico Valverde jeudi, qui a d’ailleurs causé un traumatisme crânien à l’Uruguayen, forfait pour le Clásico , Aurélien Tchouaméni s’est livré sur cette affaire à l’influenceur Aqababe.

Je depose ça là j’suis pas un menteur moi. Maintenant si Aurelien m’a menti c’est pas ma faute sorry les footeux. https://t.co/JrfLB8sxn1 pic.twitter.com/PyDXpK4ZhW…

TM pour SOFOOT.com