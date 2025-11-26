Vive polémique autour du tirage de la Women’s League Cup en Angleterre
Les problèèèèmes.
Ce mardi, la Women’s Super League Football (WSLF) a mis en place une nouvelle idée : confier le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Coupe de la ligue féminine à une influenceuse, pour attirer un nouveau public . C’est donc la star de télé-réalité GB Barry (rien avoir avec le gardien Ivoirien qui a gagné la CAN en 2015) qui a été missionnée pour réaliser ce tirage au sort, aux côtés de sa compagne Ella Rutherford, joueuse de Portsmouth. Et ça ne s’est pas passé comme prévu.…
CDB pour SOFOOT.com
