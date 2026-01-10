Tottenham s'enfonce encore et prend la porte en FA Cup

Tottenham 1-2 Aston Villa

Buts : Odobert (54 e ) pour les Spurs // Buendia (22 e ) & McGinn (45 e +4) pour les Villans

Tottenham est toujours autant dans la mouise . Déjà dans de sales draps en championnat, avec une décevante quatorzième place, les Spurs ont été éliminés dès le troisième tour de la FA Cup ce samedi face à Aston Villa (1-2). Une défaite qui met Thomas Frank encore un peu plus sous pression, lui qui n’a vu son équipe remporter qu’un seul de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.…

FL pour SOFOOT.com