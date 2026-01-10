Tottenham s'enfonce encore et prend la porte en FA Cup
Tottenham 1-2 Aston Villa
Buts : Odobert (54 e ) pour les Spurs // Buendia (22 e ) & McGinn (45 e +4) pour les Villans
Tottenham est toujours autant dans la mouise . Déjà dans de sales draps en championnat, avec une décevante quatorzième place, les Spurs ont été éliminés dès le troisième tour de la FA Cup ce samedi face à Aston Villa (1-2). Une défaite qui met Thomas Frank encore un peu plus sous pression, lui qui n’a vu son équipe remporter qu’un seul de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer