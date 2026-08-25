Vitorino Hilton quitte le FC Nantes

Poirier, pour remettre Nantes la tête à l’endroit. Après trois défaites en autant de rencontres pour lancer la nouvelle vie du FC Nantes en Ligue 2, Michel Der Zakarian a été évincé de son poste d’entraîneur du FC Nantes , selon Ouest-France et d’autres médias. Pour succéder à l’entraîneur de 63 ans, viré 68 jours seulement après son arrivée à la Jonelière, la famille Kita a privilégié la piste menant à Antoine Kombouaré Grégory Poirier. L’entraîneur de 44 ans devrait signer un contrat de deux ans .

Avec trois adjoints

Celui qui avait emmené le Red Star jusqu’en play-off de Ligue 2 la saison dernière doit diriger sa première séance d’entraînement avec les Canaris ce mardi. Selon Presse-Océan , l’ancien international comorien Ibrahim Rachidi, Laurent Combarel, son ancien adjoint au Red Star et Gilles Marambaud, préparateur physique de Nantes en début d’année, viennent épauler celui qui au passage livrait des analystes tactiques des matchs des Bleus à la Coupe du monde sur So Foot . Vitorino Hilton, Jean-Marc Branger et David Bechkoura, qui épaulaient Michel Der Zakarian cet été, devraient faire leurs valises. …

UL pour SOFOOT.com