Une piste de l'OM atterrit finalement à Bournemouth

Une piste de l'OM atterrit finalement à Bournemouth

Michele Di Gregorio part pour la première fois d’Italie. Direction Bournemouth pour le gardien de la Juventus depuis 2 saisons (84 matchs pour autant de buts encaissés), via un prêt d’un an assorti d’une option d’achat de 14 millions d’euros et 3 de bonus .

Si les Cherries ne l’achètent pas à l’été 2027, une indemnité de prêt d’1,2 million d’euros devra être versée à la Vieille Dame, rapporte la BBC.…

NB pour SOFOOT.com