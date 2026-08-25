Les explications sur le tifo « Viva Roja » au Vélodrome

L’OM, supporter de l’Espagne ? Un tifo à l’effigie du drapeau espagnol et avec l’inscription « Viva Roja » était affiché à l’occasion de la première journée de Ligue 1 par le groupe ultra des South Winners.

Un clin d’oeil au nouveau champion du monde ? « Ils ont gagné la Coupe du monde, ce n’était pas contre Deschamps » , s’est défendu Rachid Zeroual dans l’émission Football Club de Marseille . L’omnipotent vice-président du groupe de supporters avait par ailleurs avoué avoir contribué au départ de DD de l’OM en 2012, mais là, rien à voir. …

NB pour SOFOOT.com