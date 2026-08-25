Un pays ravagé par la guerre veut acceuillir la CAN 2028

Le foot comme respiration ? Comme attendu depuis que le gouvernement avait évoqué le sujet début 2026, l ‘Éthiopie a officialisé ce mardi sa candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations de 2028 .

Ce ne serait pas une première fois pour le pays de l’Afrique de l’Ouest, mais la quatrième et la deuxième depuis que c’est devenu une République fédérale démocratique. Cette potentielle CAN interviendrait surtout dans un contexte national tiraillé par les conflits armés et les nombreux massacres.…

ABS pour SOFOOT.com