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Tottenham claque près de 100 millions pour un flop de Manchester City
information fournie par So Foot 25/08/2026 à 12:20
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Tottenham claque près de 100 millions pour un flop de Manchester City

Tottenham claque près de 100 millions pour un flop de Manchester City

90 millions sur Savinho ? Logique ! Tottenham a officialisé ce mardi l’arrivée de l’international brésilien dans ses rangs. L’ailier rejoint les Spurs pour un montant estimé aux alentours de 88 millions d’euros et avec un bonus avoisinant les 10 millions .

Un sacré pari pour le club londonien, qui met donc le pactole sur un joueur qui semblait en perte de vitesse ces derniers mois avec Manchester City, perdant notamment en temps de jeu au fil de la saison dernière.…

ABS pour SOFOOT.com

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