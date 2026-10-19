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Vitinha s'occupe du cas Lamine Yamal avant PSG-Barça
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 15:18

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Vitinha s'occupe du cas Lamine Yamal avant PSG-Barça

Vitinha s'occupe du cas Lamine Yamal avant PSG-Barça

Pas de trashtalk pour Vitinha . Le milieu de terrain portugais était présent en conférence de presse à la veille de PSG-Barça et il n’a pas échappé aux sollicitations de la presse sur Lamine Yamal, principale arme offensive du club catalan et auteur d’un début de saison canon : « On affronte un des meilleurs du monde et ce qu’il fait en ce moment, c’est incroyable. C’est un joueur exceptionnel et je sais à quel point il est spécial. Mais si tu ne parles que de Lamine en parlant du Barça, ce n’est pas juste. On va affronter une grande équipe et il n’y a pas que Lamine Yamal ». Vitinha préfère parler collectif à l’heure où les individualités des deux équipes sont souvent comparées.

Danger numéro 1 ?

Il faut dire que Vitinha sait de quoi il parle lorsqu’il évoque Lamine Yamal. Le champion du monde espagnol avait été l’un des artisans de l’élimination du Portugal face à la Roja en huitièmes de finale du Mondial cet été sans pour autant se montrer aussi brillant qu’en ce début de saison. D’autant que Vitinha ne pourra pas compter sur son compatriote Nuno Mendes, blessé, pour museler Yamal comme il l’a si bien fait par le passé..

MB pour SOFOOT.com

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