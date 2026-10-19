Thierry Henry animera la soirée de l'année

Dispo pour les mariages, les enterrements, les bar-mitsvah et les EVG ? À une semaine de la 70 e édition, le GO de la cérémonie du Ballon d’or a été désigné : Thierry Henry . Un choix naturel au vu du glorieux passif qui unit l’ancien de la Juventus et la capitale anglaise, où se déroulera exceptionnellement la bamboche. Titi a passé huit saisons sous la tunique des Gunners au terme desquelles il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, en raflant notamment une Premier League en 2004 avant un éphémère retour en 2012.

Accompagné de Kate Scott

Pour faire face aux très nombreux acteurs du gratin du football, Thierry Henry sera épaulé par Kate Scott, un visage bien connu par Titi puisque les deux personnalités partagent chaque semaine ul’émission CBS Sports Golazo aux côtés de Jamie Carragher et de Micah Richards.…

MB pour SOFOOT.com