Richarlison accuse Flavio Bolsonaro de lui avoir volé son île privée

Un acquis à défendre comme un autre. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant mis au placard par Roberto De Zerbi à Tottenham, Richarlison, a invectivé Flavio Bolsonaro , candidat à la présidentielle brésilienne et fils de Jair Bolsonaro, dans une affaire d’île privée située au large de Rio de Janeiro indique RMC Sport .

1,7 million d’euros envolés

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Richarlison affirme avoir été spolié par le candidat conservateur. Plusieurs offres auraient été faites au joueur, restées sans suite, avant que Flavio Bolsonaro et l’avocat et homme d’affairesWiller Tomaz ne se rendent sur l’île pour en prendre possession en moins de 24 heures. …

LT pour SOFOOT.com