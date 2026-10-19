Manchester City perd un de ses offensifs pour « probablement huit semaines »

Ça tombe mal. Après avoir promené Nuno Mendes mais galéré à la finition lors de la défaite de Manchester City contre Paris, mercredi dernier (4-2), Antoine Semenyo n’a pas été titularisé ce week-end contre Ipswich . Enzo Maresca lui a préféré Jérémy Doku, que le Ghanéen a fini par suppléer en fin de partie. Malheureux, l’ailier s’est blessé au genou pendant ses quelques minutes sur le terrain.

Plus grave que prévu

Sur le moment, la blessure ne semblait pas très préoccupante. Mais à la veille de la réception de l’AEK Athènes à l’Etihad Stadium, Maresca a déclaré en conférence de presse que son joueur serait « probablement absent pour huit semaines » .…

AC pour SOFOOT.com