Encore quelques semaines à attendre pour connaître le vainqueur de la CAN

On n’est plus à ça près. Dans un communiqué publié ce lundi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) annonce qu’il rendra son verdict tant attendu concernant le gagnant de la finale de la CAN fin novembre .

Le suspense est à son comble

Suite à l’audience s’étant tenue à Lausanne le 8 octobre dernier, l’instance arbitrale annonce avoir « entamé ses délibérations et les poursuit actuellement » . Pour rappeler rapidement les faits (pour la 15432 e fois), la CAN avait été gagnée sur le terrain par le Sénégal, puis en dehors par le Maroc, avant que la Fédération sénégalaise ne saisisse étonnamment le TAS. Pas de date précise, mais au moins une fourchette la livraison du TAS.…

AP pour SOFOOT.com