Vitinha donne ses quatre milieux préférés
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 17:25

La Terre du Milieu, là où Vitinha est un seigneur, mais pas le seul ! Le milieu du Paris Saint-Germain a donné son top 4 des meilleurs milieux actuels dans une interview pour le média portugais Canal 11 . Suspens… Pas vraiment. Évidemment, il donne le nom de Pedri, celui de son coéquipier au PSG João Neves et celui de son coéquipier en équipe nationale Bruno Fernandes . Le quatrième ? Pas de Fabian Ruiz mais lui-même. Un peu d’insolence ne fait pas de mal et puis, on ne peut pas vraiment lui donner tort.

S’il y en a bien un que le milieu portugais aime plus que tous, c’est Pedri . « Il est magique ! C’est incroyable de le voir jouer. Quand on joue contre lui, on le comprend encore mieux » clame Vitinha.…

EA pour SOFOOT.com

