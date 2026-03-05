De 4 à 6 équipes : le format des barrages d'accession à la Premier League évolue

Les play-offs du peuple. Ce jeudi, l’English Football League (EFL) a officialisé le changement de format des play-offs d’accession vers la Premier League , qui ont lieu chaque fin de saison à l’issue de la « saison régulière » de Championship (D2 anglaise). Avant, ces barrages d’accession impliquaient quatre équipes, celles arrivées entre la troisième et la sixième place.

À partir de la saison prochaine (2026-2027), six équipes seront engagées dans ces nouveaux play-offs , y compris donc les deux formations qui ont fini à la septième et huitième place. Un champ des possibles qui s’ouvrent pour un grand nombre de formations, et sans doute une volonté de capitaliser sur le spectacle que nous offre chaque année ces barrages.…

TJ pour SOFOOT.com