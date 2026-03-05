Leonardo Balerdi, le symbole d'un OM en échec

Comme à chaque désillusion de l'OM, Leonardo Balerdi se retrouve dans le collimateur des supporters qui n'en peuvent plus du défenseur argentin. D'Annecy en 2023 à Toulouse cette semaine, il incarne la lose d'un club phocéen qui ne sait plus gagner un trophée. Le seul homme stable, à sa manière, dans un environnement instable.

C’est l’histoire d’un cycle. Un cycle infernal, si on veut être précis. En mars 2023, au Vélodrome et en quarts de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille est empêtré dans une irrespirable séance de tirs au but contre Annecy, pensionnaire de Ligue 2. Sept tentatives de chaque côté, un échec partout, Leonardo Balerdi s’avance en huitième tireur phocéen. Il sait qu’il n’a pas le droit à l’échec. Mais son pied tremble et le ballon file hors cadre. L’OM est éliminé, malgré un tableau ouvert délesté de l’ogre parisien, et se dirige vers une nouvelle saison blanche.

Je pense que Balerdi deviendra un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe dans les années à venir.…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com