Un gros contrat en Arabie saoudite ? Vitinha n’a pas besoin de ça

On va le voir agiter son bandeau encore un moment en France. Tandis que bon nombre de rumeurs l’envoient du côté du Real Madrid, Vitinha a affirmé qu’il « serait stupide de partir » du PSG . Dans le cadre d’un entretien accordé à la chaîne portugaise Canal 11, pour l’émission Soltinhos pelo Mundo , le milieu de terrain a avoué vivre sa meilleure vie à Paname : « Je sens que les gens ici m’aiment beaucoup et que j’ai réussi à mériter leur affection. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. Ce serait stupide de partir. »

SW pour SOFOOT.com