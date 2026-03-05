 Aller au contenu principal
Un gros contrat en Arabie saoudite ? Vitinha n’a pas besoin de ça
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 18:11

On va le voir agiter son bandeau encore un moment en France. Tandis que bon nombre de rumeurs l’envoient du côté du Real Madrid, Vitinha a affirmé qu’il « serait stupide de partir » du PSG . Dans le cadre d’un entretien accordé à la chaîne portugaise Canal 11, pour l’émission Soltinhos pelo Mundo , le milieu de terrain a avoué vivre sa meilleure vie à Paname : « Je sens que les gens ici m’aiment beaucoup et que j’ai réussi à mériter leur affection. J’adore être ici, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable. Ce serait stupide de partir. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
