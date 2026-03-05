Matinée agitée pour les Toulousains du côté de Marseille

Y’a pas que la défense de l’OM qui a pris feu ce mercredi. Après la qualification en demies obtenue en fin de soirée (2-2, 3 TAB 4), le Toulouse FC a passé une nuit de folie à Marseille. Comme le rapporte L’Équipe , le staff occitan a préféré rester dans la cité phocéenne afin de favoriser la récup’ : et s’il a bien fait son job pour anticiper les pertes de balle de Gerónimo Rulli, il s’est un peu foiré sur ce coup.

Toujours selon le quotidien sportif, un petit incident a marqué la matinée des Violets. Au petit-déjeuner, l’alarme incendie s’est déclenchée à deux reprises . La faute à un grille-pain placé trop près d’un détecteur : allez, pas de quoi en faire une tartine.…

SW pour SOFOOT.com