Visé par une plainte, Payet admet les « actes sexuels bizarres » mais nie toute violence

Depuis fin mars, Dimitri Payet est accusé, au Brésil, de « violences physiques, psychologiques et sexuelles » par une certaine Larissa Ferrari, avocate de 28 ans avec qui le joueur de Vasco da Gama a entretenu une relation extraconjugale ces derniers mois.

« Dimitri a commencé à parler de punition parce que je l’avais déçu , racontait-elle au média brésilien G1 . Pendant l’acte, il a commencé à me frapper, à me marcher sur le visage, sur tout le corps . J’avais peur de dire quoi que ce soit, car je savais que c’était une punition pour mon erreur et que si je n’acceptais pas la punition, je risquais de le perdre. Alors oui, j’ai fini par l’accepter. […] Dimitri connaissait mes problèmes psychologiques (elle explique souffrir d’un trouble de la personnalité limite qui se traduit par une hypersensibilité et une instabilité émotionnelle dans les relations interpersonnelles, NDLR) et s’en est servi contre moi. Il m’a persuadée de mettre ma tête dans la poubelle, dans les toilettes, m’a fait boire ma propre urine et d’autres actes sexuels bizarres. » Elle avait également publié des photos d’ecchymoses présentes sur son corps.…

JB pour SOFOOT.com