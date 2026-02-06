Virgil van Dijk souligne le poids de la critique dans une carrière

Un appel à la Virgilance. Virgil van Dijk s’exprime sur l’impact des réseaux sociaux et des critiques de la presse sur son vestiaire. Dans un entretien avec Gary Neville sur Sky Sports, le défenseur de Liverpool accuse le coup et cible directement les médias : « Les critiques deviennent aussi des pièges à clics, visant à provoquer des réactions, sans tenir compte des répercussions sur le moral des joueurs. »

"The ex-top players have a responsibility to the new generation." 💬 Virgil van Dijk opens up on the role of media in football and how it impacts players. pic.twitter.com/EWr5GAaDOz…

AR pour SOFOOT.com