Les supporters de l’OM se font une raison : ils n’iront plus au Parc des Princes

Les supporters de l’OM se font une raison : ils n’iront plus au Parc des Princes

Rien de nouveau sous la grisaille parisienne. Privés de parcage au Parc des Princes depuis 2018, les fans olympiens ne seront pas de la partie ce dimanche (20h45) pour le Classique. À Marseille, l’idée de revoir un match de l’OM à Paris avec des tribunes visiteurs garnies relève désormais plus du fantasme que de l’idée concrète.

Dimanche soir, le choc est classé au niveau maximal de risque (5 sur 5) par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, justifiant des « mesures exceptionnelles », et ce même sans parcage. Pourtant fin janvier, le Collectif Ultras Paris avait pourtant appelé à rouvrir l’espace visiteurs pour les Marseillais.…

CM pour SOFOOT.com