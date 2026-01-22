 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Virgil van Dijk salue l'ambiance du Vélodrome
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 15:15

Virgil van Dijk salue l'ambiance du Vélodrome

Virgil van Dijk salue l'ambiance du Vélodrome

L’honneur sauvé côté tribunes. Après la victoire 3-0 de Liverpool face à l’Olympique de Marseille, le défenseur Virgil van Dijk a tenu à saluer l’ambiance du Vélodrome.

Très détendu en zone mixte au coup de sifflet final, l’international néerlandais a glissé un petit mot à ce sujet après la rencontre : « Un bon match, un bon résultat, un clean sheet, un beau stade, une belle ambiance. Donc oui, dans l’ensemble, une très bonne soirée pour nous. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank