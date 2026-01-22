Vanessa Le Moigne veut quitter le milieu du foot après une vague de harcèlement

La goutte de trop. Vanessa Le Moigne, présentatrice de la CAN 2025 sur Bein Sports a annoncé sur Instagram qu’elle ne souhaitait plus couvrir le football à l’issue de la saison. Une décision prise après la très tendue finale entre le Sénégal et le Maroc (1-0, a. p.), mûrie dans un contexte de harcèlement en ligne et de profond malaise. « Merci le foot pour les rencontres… pour les beaux moments mais next. Fin de saison, j’arrête et maintenant je me sens libérée » , écrit-elle ce jeudi.

Harcèlement en ligne

Quelques heures plus tôt, la journaliste avait partagé une série de messages violents et insultants après la diffusion de son interview d’après-match avec Édouard Mendy. On l’entend féliciter le gardien sénégalais, puis l’interroger sur les scènes de chaos survenues après le penalty accordé au Maroc : « En même temps j’hésite à vous dire félicitations, je vais vous laisser commenter tout ce qui s’est passé sur la fin, c’est dramatique en fait » .…

CM pour SOFOOT.com